Таджикистан осудил удары ВВС США и Израиля по ядерным объектам Ирана

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Таджикистана выступило с заявлением, в котором осудило удары ВВС США и Израиля по ядерным объектам Ирана.

"Республика Таджикистан решительно осуждает удары военно-воздушных сил США и Израиля 22 июня 2025 года по ядерным объектам Исламской республики Иран и выражает серьезную обеспокоенность эскалацией конфликта, которая может привести к затяжной войне с весьма опасными последствиями для всего региона и мира", - говорится в документе.

Таджикистан призвал Организацию Объединенных Наций, МАГАТЭ и другие авторитетные международные организации принять срочные и решительные меры в целях недопущения нарушений международного права, предотвращения возможности возникновения экологических катастроф, а также обеспечения мира, стабильности и безопасности в регионе.

"Таджикистан вновь подчеркивает, что все разногласия и конфликты в регионе должны решаться исключительно политико-дипломатическими методами с полным соблюдением норм международного права и поддерживает усилия международного сообщества, направленные на снижение напряженности и восстановление прочного мира на Ближнем Востоке", - отмечается в заявлении.