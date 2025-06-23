Поддерживаемые Ираном формирования готовятся атаковать базы США в Ираке

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Подготовку к атаке на базы США в Ираке ведут формирования, которые поддерживает Иран, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских военных и представителей разведки.

"Американские военные и представители разведки обнаружили признаки того, что поддерживаемые Ираном ополченцы готовятся атаковать американские базы в Ираке и, возможно, в Сирии, в отместку за удары США по Ирану", - сообщает издание.

По словам собеседников газеты, иракские официальные лица прилагают все усилия, чтобы отговорить ополченцев от действий.

В ночь на воскресенье США нанесли удары по иранским ядерным объектам - Натанзу, Фордо и Исфахану.