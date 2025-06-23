Стармер и Трамп обсудили необходимость возвращения Тегерана к переговорному процессу

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке и предпринятые США удары по Ирану, сообщили в канцелярии британского премьера.

"Они обсудили необходимость возвращения Ирана за стол переговоров как можно скорее, а также необходимость достижения прогресса по долговременному урегулированию", - говорится в сообщении.

Между тем, лидеры вновь заявили о серьезном риске, который ядерная программа Ирана представляет для международной безопасности.

В ходе беседы Стармер и Трамп поговорили об американских ударах по Ирану, "предпринятых США для снижения угрозы и сошлись на том, что Ирану никогда не должно быть позволено разрабатывать ядерное оружие".

В ночь на воскресенье США нанесли удары по Натанзу, Фордо и Исфахану в Иране.