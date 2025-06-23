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Сильное землетрясение зафиксировали у побережья Филиппин

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в акватории Филиппинского моря примерно в 60 км от восточного побережья острова Минданао (Филиппины), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По результатам оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 02:34 по Москве в понедельник землетрясения находился в 142 км к юго-востоку от крупного порта Давао на Минданао.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения в 4,7. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 86,3 км.

Филиппины США
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