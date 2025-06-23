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Ирак задерживает разработку ряда нефтяных проектов в стране из-за конфликта

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Ирак вынужден отложить разработку некоторых нефтяных месторождений в стране, передает агентство Platts сообщения иракского агентства Al Sharqiya News.

Так, источники иракского агентства сообщили, что разработка некоторых проектов отложена из-за бездействия сервисных компаний Ирана, но текущие добыча и экспорт нефти идут по графику. Министр нефти страны Хаяйн Абдул Гани подтвердил, что из-за закрытого воздушного пространства Ирака рабочие не могут въехать в страну.

Он также заметил, что Ирак работает над поиском альтернативы на случай закрытия Ормузского пролива. Пока экспорт и добыча страны не пострадали.

Экспорт нефти государственной нефтяной компании Basrah Oil Co. "продолжается из наших нефтяных портов в соответствии с обычными объемами нашей квоты ОПЕК+", передало иракское госагентство 21 июня.

По подсчетам Platts, добыча нефти в Ираке составила 4 млн б/с в мае - это второй результат среди стран ОПЕК после Саудовской Аравии, добывшей в прошлом месяце 9,14 млн б/с.

В то же время агентство пишет о том, что пока нет сообщений о перебоях с поставками в Ирак газа из Ирана, который обеспечивает около 30% производства электроэнергии в Ираке. Хотя, замечает агентство, обычно Иран сокращает экспорт для удовлетворения собственного спроса.

Так, в мае Иран прекратил поставки газа в Ирак, что привело к потере 3,5 ГВт электроэнергии, а в конце мая, за несколько недель до израильских ударов по иранским газоперерабатывающим заводам, которые временно остановили добычу 12 млн куб. м газа в сутки, министерство электроэнергетики Ирака заявило, что ожидает ухудшения ситуации в июне.

Ирак в мае импортировал около 700 млн куб. футов газа в сутки из Ирана - почти такие же объемы импортируются в июне, сообщил Platts Иман Нассери, управляющий директор по Ближнему Востоку в FGE Nexant. Согласно анализу FGE, потребление топлива в секторе электроэнергетики Ирака в мае оценивается в 2,9 млрд куб. футов в день газа и 285 тыс. б/с жидких углеводородов, включая 162 тыс. б/с мазута.

По оценке Нассери, если поставки из Ирана полностью прекратятся, Ираку понадобится дополнительно около 230 тыс. б/с больше жидких углеводородов, чтобы компенсировать дефицит, но исторически Ирак никогда не мог полностью компенсировать дефицит газа из-за логистики. Аналитик полагается, что в случае прекращения поставок газа из Ирана, Ирак увеличит потребление жидких углеводородов не более, чем на 100 тыс. б/с.

Ирак
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