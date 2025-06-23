Спецпосланник Трампа заявил, что обсуждал с Лукашенко украинский кризис

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что вопросы урегулирования на Украине стали одной из тем его встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Я обсуждал войну между Россией и Украиной и как президент США Дональд Трамп активно стремится прекратить войну и положить конец убийствам. Президент Трамп продолжает поддерживать мир через силу", - написал Келлог в соцсети Х в понедельник.

Он также напомнил, что в ходе визита в Белоруссию удалось договориться об освобождении 14 заключенных "из шести стран, включая Японию и Польшу".

"В целом, отличная командная работа", - отметил Келлог.

Встреча Келлога и Лукашенко состоялась 21 июня в Минске. Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмоннт заявила изданию The New York Times, что переговоры длились более шести часов, стороны обсудили санкции в отношении Белоруссии, Ближний Восток и украинский вопрос.