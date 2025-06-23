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Эр-Рияд готов оказать Катару полную поддержку

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия готова поддержать Катар в его ответных действиях в связи с ударом Ирана по американской базе "Аль-Удейд", заявили в понедельник в МИД королевства.

"Королевство Саудовская Аравия самым решительным образом осуждает агрессию Ирана против братского государства Катар (...) подтверждает непоколебимую поддержку Катара, солидарность с ним", - говорится в заявлении министерства в соцсети Х.

Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что Эр-Рияд готов оказать все необходимое содействие Дохе.

Иранский удар МИД Саудовской Аравии назвал "вопиющим нарушением международного права и принципов добрососедства" и "совершенно неприемлемым деянием, которое ни при каких обстоятельствах нельзя оправдать".

По данным американского телеканала NBC, удар по базе "Аль-Удейд" также осудили Египет, Оман и Ливан. Кроме того, с осуждением атаки выступили генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива

В понедельник иранские военные запустили ракеты по военной базе США в Катаре. По сообщениям ближневосточных СМИ, в рамках операции под названием "Весть о победе" было выпущено как минимум шесть ракет.

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты нанесли удары по иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.

Катар Иран Египет Ливан Саудовская Аравия Эр-Рияд
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