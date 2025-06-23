Трамп надеется, что Иран согласится на мирное урегулирование на Ближнем Востоке

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что теперь Иран согласится на мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, и пообещал убеждать Израиль пойти по этому же пути.

"Может быть, теперь Иран может приступить к тому, чтобы обеспечить мир и гармонию в регионе. И я буду призывать Израиль идти по этому же пути", - написал он в соцсети Truth Social, комментируя иранские ракетные удары по американской военной базе в Катаре.

Эти удары Трамп назвал слабыми.