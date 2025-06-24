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СМИ сообщают, что Катар и США стали посредниками в прекращения огня между Израилем и Ираном

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Соглашение о полном прекращении огня между Ираном и Израилем было достигнуто при посредничестве Катара и США, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на дипломатический источник.

По его словам, президент США Дональд Трамп разговаривал с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани до того, как соглашение было достигнуто.

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс поговорил с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани, добавил источник.

Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники также сообщает, что соглашение о прекращении огня между Израилем и Ираном было достигнуто при посредничестве Катара и США.

По данным портала, после нападения на военную базу США в Катаре Иран направил в Белый дом сообщение о том, что он не будет проводить никаких дальнейших атак.

В ответ администрация США заявила, что не планирует отвечать на иранскую атаку и готова возобновить переговоры с Ираном.

После этого, как сообщает портал, продолжились переговоры между США и Израилем, а также между Катаром и Ираном, чтобы согласовать условия прекращения огня и время его начала.

Ранее Трамп сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

"Израиль и Иран согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, после этого "война будет считаться завершенной".

Президент США уточнил, что первым, уже через шесть часов, прекратит огонь Иран, затем, "на 12-й час" - Израиль, а "к 24-му часу весь мир будет приветствовать официальное прекращение 12-дневной войны".

Официальных подтверждений достижения договоренности о прекращении огня от властей Ирана и Израиля пока не поступало.

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