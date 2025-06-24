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Инфляция по итогам 2025 года ожидается на нижней границе прогноза

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - ЦБ ожидает инфляцию по итогам 2025 года на уровне 7%, сообщил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган на коммуникативной сессии с бизнесом в Новосибирске во вторник.

"ЦБ ожидает инфляцию по итогам этого года ближе к нижней границе диапазона 7-8%, который был спрогнозировал в апреле", - сказал он.

"Сейчас мы прогнозируем, что инфляция по году может быть ближе к нижней границе нашего диапазона, в июле 2025 года будет новый прогноз", - добавил он.

Он отметил, что в экономике значимо снижаются цены на непродовольственные товары, товары длительного пользования: электронику, автомобили, и т.п.

"Но при этом продолжают двузначными темпами расти цены на услуги, которые многие экономисты считают более (значимым- ИФ) индикатором того, что происходит сейчас со спросом", - сказал он.

Он также отметил, что инфляционные ожидания бизнеса, в отличие от ожиданий населения, снижаются.

Андрей Ганган ЦБ
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