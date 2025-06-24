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ЕС считает, что Израилю и Ирану нужно на фоне перемирия сесть за стол переговоров

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас во вторник заявила, что перемирие между Израилем и Ираном, несмотря на хрупкость, является поводом для сторон приступить к диалогу.

"Настало время вернуться за стол переговоров. Пусть это будет поворотным моментом для всего региона. Я продолжу работать в этом направлении со всеми сторонами", - написала Каллас в соцсети X.

"Объявленная пауза в боевых действиях между Израилем и Ираном - хорошая новость, но перемирие непрочно. Стороны должны придерживаться договорённостей и воздерживаться от дальнейшего применения силы", - добавила она.

Кроме того, Каллас от имени ЕС выразила солидарность со всеми пострадавшими в конфликте на Ближнем Востоке, в том числе с Катаром.

В ночь на вторник по московскому времени Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Позже перемирие подтвердили в Израиле и Иране.

ЕС Кая Каллас Иран Израиль
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