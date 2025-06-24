"Новоузенская нефтяная компания" получила контроль над бывшими активами Volga Gas

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Добывающие активы, принадлежавшие ранее Volga Gas, перешли от бывшего топ-менеджера "Газпрома" Андрея Дмитриева к ООО "Новоузенская нефтяная компания" (ННК).

Согласно ЕГРЮЛ, ННК стала единственным собственником саратовских ООО "Прикаспийская газовая компания" (ПГК) и ООО "Геопотенциал" (напрямую и через ПГК), а также ООО "Газнефтесервис" (перерегистрирована из Волгоградской в Саратовскую область в январе 2025 года).

С февраля 2023 года все эти юрлица принадлежали Дмитриеву.

Совокупная выручка ПГК, "Газнефтесервиса" и "Геопотенциала" в 2024 году составила 2,52 млрд рублей.

ННК учреждена в 2017 году, с 2018 года, по данным Приволжскнедра, владеет лицензией на разведку и добычу нефти Куриловского участка недр (Новоузенский район, Саратовская область). По 35% долей ООО "ННК" принадлежит Николаю Кузьменко и Юрию Ченихину, еще 30% - Андрею Королеву. В тех же долях им принадлежит ООО Няганское управление буровых работ", предоставляющее услуги в области добычи углеводородов.

Как сообщалось, ПГК принадлежат действующие лицензии на четыре участка в Саратовской области (Новоузенский, Григорьевский, Урожайный-2 и Карпенский), а также Мурадымовский ЛУ в Башкортостане.

В 2021 году Volga Gas была выкуплена инвестиционной GEM Capital Holdings и провела делистинг с Лондонской биржи.

Дмитриев долгое время возглавлял "Газпром газэнергосеть" - единого оператора реализации СУГ и нефтепродуктов с газоперерабатывающих заводов "Газпрома"; позднее был первым заместителем начальника департамента "Газпрома", отвечающего за маркетинг газа и продуктов переработки. В 2019-2020 годах руководил ООО "Газпром газомоторное топливо".

Частные структуры Дмитриева занимаются реализацией СПГ-проектов на Дальнем Востоке (компания "Аврора СПГ") и торговлей углеводородами (с 2021 года владеет компанией "Нефтегазброкер").



