Поиск

"Новоузенская нефтяная компания" получила контроль над бывшими активами Volga Gas

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Добывающие активы, принадлежавшие ранее Volga Gas, перешли от бывшего топ-менеджера "Газпрома" Андрея Дмитриева к ООО "Новоузенская нефтяная компания" (ННК).

Согласно ЕГРЮЛ, ННК стала единственным собственником саратовских ООО "Прикаспийская газовая компания" (ПГК) и ООО "Геопотенциал" (напрямую и через ПГК), а также ООО "Газнефтесервис" (перерегистрирована из Волгоградской в Саратовскую область в январе 2025 года).

С февраля 2023 года все эти юрлица принадлежали Дмитриеву.

Совокупная выручка ПГК, "Газнефтесервиса" и "Геопотенциала" в 2024 году составила 2,52 млрд рублей.

ННК учреждена в 2017 году, с 2018 года, по данным Приволжскнедра, владеет лицензией на разведку и добычу нефти Куриловского участка недр (Новоузенский район, Саратовская область). По 35% долей ООО "ННК" принадлежит Николаю Кузьменко и Юрию Ченихину, еще 30% - Андрею Королеву. В тех же долях им принадлежит ООО Няганское управление буровых работ", предоставляющее услуги в области добычи углеводородов.

Как сообщалось, ПГК принадлежат действующие лицензии на четыре участка в Саратовской области (Новоузенский, Григорьевский, Урожайный-2 и Карпенский), а также Мурадымовский ЛУ в Башкортостане.

В 2021 году Volga Gas была выкуплена инвестиционной GEM Capital Holdings и провела делистинг с Лондонской биржи.

Дмитриев долгое время возглавлял "Газпром газэнергосеть" - единого оператора реализации СУГ и нефтепродуктов с газоперерабатывающих заводов "Газпрома"; позднее был первым заместителем начальника департамента "Газпрома", отвечающего за маркетинг газа и продуктов переработки. В 2019-2020 годах руководил ООО "Газпром газомоторное топливо".

Частные структуры Дмитриева занимаются реализацией СПГ-проектов на Дальнем Востоке (компания "Аврора СПГ") и торговлей углеводородами (с 2021 года владеет компанией "Нефтегазброкер").


Volga Gas Новоузенская нефтяная компания ННК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Генштаба Израиля заявил, что военная кампания против Ирана еще не окончена

Глава Генштаба Израиля заявил, что военная кампания против Ирана еще не окончена

Что произошло за день: вторник, 24 июня

Иран частично открыл воздушное пространство

Mastercard внедрит в свои продукты стейблкоин компании Fiserv

Mastercard внедрит в свои продукты стейблкоин компании Fiserv

На западе Дамаска произошел сильный взрыв

The WP узнал о попытках Европы убедить Трампа поставлять Украине оружие за деньги

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль решил воздержаться от ударов по Ирану

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль нанес удары по радару к северу от Тегерана

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Трамп заявил, что добился от Израиля отказа от новых ударов по Ирану

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Трамп призвал Израиль не бомбить Иран

Трамп призвал Израиль не бомбить Иран
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана375 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6601 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ56 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });