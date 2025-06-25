США готовы к достижению всеобъемлющего мирного соглашения с Ираном

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - США и Иран обсуждают возвращение за стол переговоров для того, чтобы достичь всеобъемлющего мирного соглашения, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"Теперь пришло время сесть за стол переговоров с иранцами и прийти к всеобъемлющему мирному соглашению", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.

Он выразил уверенность, что США и Ирану удастся это сделать.

По его словам, обсуждения "многообещающие", и США "полны надежд".