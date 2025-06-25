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Казахстан выпустил евробонды на $2,5 млрд, спрос превысил предложение вдвое

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Министерство финансов Казахстана осуществило выпуск еврооблигаций на общую сумму $2,5 млрд, сообщила пресс-служба ведомства.

"24 июня т. г. Республика Казахстан успешно осуществила выпуск суверенных долларовых еврооблигаций на сумму $2,5 млрд., в том числе: 7-летний выпуск на сумму $1,35 млрд с купонной ставкой 5%; 12-летний выпуск на сумму $1,15 млрд с купонной ставкой 5,5%", - говорится в сообщении.

Размещению предшествовал физический роудшоу команды Минфина в Лондоне, в котором участвовали порядка 180 ключевых инвесторов.

"Спрос на еврооблигации вдвое превысил предложение, продемонстрировав высокий интерес со стороны качественных и диверсифицированных инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока", - указывается в сообщении.

Также в Минфине подчеркнули, что добились конкурентных условий размещения "несмотря на сложную рыночную конъюнктуру".

"Уровни доходностей сложились в сопоставимом диапазоне с условиями, на которых размещаются страны с более высокими кредитными рейтингами (A/AA), такими как Польша, Саудовская Аравия и Чили, и значительно ниже, чем у стран с рейтингом BBB (Мексика, Венгрия, Перу)", - отметили в Минфине.

Кроме того, отмечается, что Казахстан установил рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB в текущем году.

Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, Бирже Международного финансового центра "Астана" и Казахстанской фондовой бирже.

"По итогам размещения министерство финансов успешно осуществило рефинансирование ранее выпущенных еврооблигации, подлежащих погашению, в полном объеме", - отмечается в сообщении.

Во вторник, 24 июня, на бирже AIX сообщалось, что Минфин Казахстана выпустит два транша еврооблигаций, объем каждого выпуска составит не менее $500 млн. Планировалось, что годовая ставка 12-летних евробондов составит 5,625%, а 7-летних - под 5,25% годовых.

Ранее министр финансов Мади Такие сообщал, что еврооблигации будут выпущены на сумму $2,5 млрд.

Казахстан последний раз выходил на рынок евробондов в октябре 2024 года. Тогда страна разместила 10-летние долларовые еврооблигации на $1,5 млрд с купонной ставкой 4,714% с премией (спредом) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов. В Минфине Казахстана назвали этот спред "рекордным для развивающихся стран". Книга заявок была переподписана вчетверо.

Дефицит республиканского бюджета Казахстана на 2025 год оценивается в 2,7% ВВП.

Казахстан
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