Пауэлл отметил, что влияние пошлин на инфляцию в США спрогнозировать сложно

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Спрогнозировать влияние американских пошлин на инфляцию весьма сложно, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в ходе слушаний в банковском комитете Сената в среду.

Тем не менее макроэкономические прогнозы регулятора отчасти отражают последствия американской внешнеторговой политики, добавил Пауэлл.

Руководитель Федрезерва также признал, что налогово-бюджетная политика может способствовать инфляции, отказавшись, однако, от дальнейших комментариев об их связи. Некоторые сенаторы в ходе слушаний подвергли критике бюджетный законопроект президента США Дональда Трампа.

Вместе с тем Федрезерв не принимает во внимание дефицит бюджета США при принятии решений в отношении денежно-кредитной политики (ДКП), отметил глава регулятора.

Доллар, по его словам, остается мировой резервной валютой. Однако он заявил, что не имеет мнения о том, переоценена ли американская валюта в настоящее время.

При этом американский рынок облигаций "находится в хорошем состоянии сейчас, функционирует нормально", сказал Пауэлл.

Накануне он выступил с докладом в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Аналогичный доклад он представил и сенаторам.

"На данный момент мы находимся в выгодном положении, чтобы подождать и узнать больше о вероятном курсе экономики, прежде чем рассматривать какие-либо корректировки нашей ДКП", - говорится в докладе.

ФРС продолжит определять ДКП на основе поступающих данных, меняющихся прогнозов и баланса рисков, заявил Пауэлл.

Следующее заседание американского ЦБ состоится 29-30 июля. Инвесторы ожидают, что он сохранит процентные ставки неизменными в следующем месяце, но снизит их в сентябре и декабре.