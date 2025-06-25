Рубио анонсировал рассмотрение Сенатом санкций против РФ после принятия закона о бюджете

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил своим европейским коллегам в Гааге, что вопрос о санкциях против России поступит на рассмотрение Сената только после принятия закона о бюджете, передает Politico.

"Во время вечерней беседы во вторник на частном ужине, посвященном Украине, Рубио намекнул, что Сенат, скорее всего, займется вопросом ужесточения санкций против России после того, как завершит работу над налоговой и бюджетной инициативой президента Дональда Трампа", - сообщает издание со ссылкой на четырех неназванных европейских дипломатов.

По словам Рубио, этот закон могут принять уже на этой неделе.

Издание отмечает, что "это стало неожиданностью для министров иностранных дел стран НАТО, с которыми Рубио встречался накануне вечером на ежегодном саммите альянса".

Между тем ранее Рубио заявил, что введение новых санкций против России привело бы к исчезновению возможности для диалога с Москвой.

"Если бы мы сделали то, что все здесь хотят от нас, а это ввести новые санкции, то мы, возможно, потеряли бы возможность говорить с ними о прекращении огня", - сказал он в интервью изданию Politico "на полях" саммита НАТО в Гааге.

По его словам, Трамп "знает, когда будет правильное время и место", для экономических мер против России.

Рубио подчеркнул, что когда и если санкции будут введены, то "окно возможности для переговоров с России, вероятно, закроется".

"Если Трамп введет их, то это будет означать признание того, что этот вопрос не будет урегулирован путем переговоров в ближайшее время", - сказал госсекретарь США.

Он добавил, что Вашингтон продолжит взаимодействовать с Москвой. "Если у нас будет возможность изменить ситуацию, усадить их за стол переговоров, то мы ею воспользуемся", - указал он.