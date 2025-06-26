Саммит ЕС обсудит в Брюсселе европейскую оборону, поддержку Украины

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Строительство более конкурентоспособной, безопасной и более автономной Европы - так определил цели открывающегося в четверг в Брюсселе саммита ЕС председатель Европейского совета Антониу Кошта.

В числе приоритетов повестки этой встречи ЕС на высшем уровне глава Евросовета назвал безопасность и оборону.

"В этой связи я ожидаю, что мы коснемся текущей работы по наращиванию нашего потенциала, укреплению нашей оборонной промышленности и увеличению финансирования наших оборонных усилий. Двигаясь вперед, мы должны руководствоваться коллективным подходом к обороне и безопасности и фокусироваться на эффективных расходах. Наши дебаты будут учитывать саммит НАТО (24-25 июня - ИФ)", - написал Кошта лидерам стран ЕС в письме-приглашении на встречу.

В повестке Европейского совета - "геоэкономические проблемы и текущие события на Украине и на Ближнем Востоке", а также миграция, готовность к кризисам и внутренняя безопасность.

Европейские руководители проанализируют последние события на Украине.

Кошта заявил, что ЕС останется "непреклонным в своей поддержке Украины" и в стремлении "построить всеобъемлющий, справедливый и прочный мир на Украине, основанный на принципах Устава ООН и международного права". "Мы рассмотрим быстро меняющийся дипломатический контекст, поддержку ЕС и путь Украины к членству в Евросоюзе", - говорится в его письме.

Этим дебатам глав государств и правительств стран Евросоюза будет предшествовать обмен мнениями с президентом Украины Владимиром Зеленским. Евросовет напомнил в материалах к саммиту, что на сегодняшний день ЕС предоставил Украине почти на 150 млрд евро помощи, включая 50,8 млрд евро военной поддержки.

Речь пойдет о новых санкциях в отношении России, лидерам будут представлены предложения Еврокомиссии (ЕК) к 18-му пакету ограничительных мер, в том числе о понижении "потолка" цены на нефть из РФ, сообщили 24 июня в ЕК.

Члены Европейского совета обсудят обстановку на Ближнем Востоке, в частности итог ирано-израильского конфликта, гуманитарную ситуацию в секторе Газа и сохраняющийся риск эскалации, которая грозит дестабилизировать регион. Кошта призвал все стороны проявлять сдержанность и соблюдать международное право.

"Дипломатия остается единственным способом принести мир и безопасность в регион Ближнего Востока. Слишком много мирных жителей снова станут жертвами дальнейшей эскалации", - предупредил глава Евросовета.

Повестка саммита также предусматривает пункт о конкурентоспособности союза. Взаимосвязь между сложным международным контекстом и внутренними экономическими приоритетами ЕС, такими как завершение создания единого рынка, важнее, чем когда-либо, считают в Брюсселе. Лидеры обсудят в рамках одной дискуссии геоэкономические проблемы, с которыми сталкивается Европа, и конкурентоспособность ЕС. Состоится обмен мнениями о возможности укрепления международной роли евро.

Вопросы миграции и укрепления безопасности на внешних границах названы "ключевыми приоритетами для Европейского совета". На встрече они будут рассмотрены на основе письма, подготовленного главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Лидеры стран ЕС обсудят ситуацию в Молдавии и процесс вступления страны в Евросоюз в связи с первым саммитом ЕС-Молдавия, который состоится в Кишиневе 4 июля. "ЕС твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность, устойчивость и экономическое развитие Молдавии", - говорится в материалах.

Запланирован обмен мнениями о положении на Западных Балканах, в том числе о поддержке Евросоюзом усилий балканских партнеров по проведению реформ. Дискуссия пройдет с учетом итогов майского визита Кошты в регион.

Отдельным пунктом европейские лидеры обсудят "активизацию усилий в сфере внутренней безопасности Европейского союза, его готовности к кризисам и рискам, а также к противодействию гибридным угрозам".