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Саммит ЕС указал на важность защиты восточной границы Евросоюза

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Европейский совет, заседающий в четверг в Брюсселе, в своих заключениях подчеркнул значение для безопасности ЕС защиты восточных границ сообщества, в том числе с учетом "угроз со стороны России и Белоруссии".

"Европейский совет подчеркивает, что защита всех сухопутных, воздушных и морских границ ЕС способствует безопасности Европы в целом, в частности, восточной границы ЕС, учитывая угрозы со стороны России и Белоруссии", - говорится в опубликованном документе.

В заключениях отмечается также важность защиты от "угроз на остальных границах ЕС". Европейской комиссии и высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны поручается "представить дальнейшие предложения".

ЕС Белоруссия
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