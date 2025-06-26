Саммит ЕС указал на важность защиты восточной границы Евросоюза

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Европейский совет, заседающий в четверг в Брюсселе, в своих заключениях подчеркнул значение для безопасности ЕС защиты восточных границ сообщества, в том числе с учетом "угроз со стороны России и Белоруссии".

"Европейский совет подчеркивает, что защита всех сухопутных, воздушных и морских границ ЕС способствует безопасности Европы в целом, в частности, восточной границы ЕС, учитывая угрозы со стороны России и Белоруссии", - говорится в опубликованном документе.

В заключениях отмечается также важность защиты от "угроз на остальных границах ЕС". Европейской комиссии и высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны поручается "представить дальнейшие предложения".