Долларовый индекс ICE упал до минимума за 3 года на сообщениях о планах Трампа в отношении главы ФРС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Доллар США дешевеет к основным мировым валютам в четверг на информации СМИ о том, что американский президент Дональд Трамп может назвать имя следующего руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) заблаговременно.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,33% и находится на минимуме с февраля 2022 года, отмечает Trading Economics.

Трамп думает о том, чтобы объявить преемника Джерома Пауэлла, срок службы которого на посту главы ФРС истекает в мае 2026 года, уже в сентябре-октябре или даже летом текущего года, сообщила The Wall Street Journal. Это довольно рано, так как обычно имя следующего главы ФРС называется за три-четыре месяца до истечения срока службы предыдущего.

Преждевременное объявление позволит выбранному кандидату влиять на прогнозы инвесторов относительно будущих изменений базовой процентной ставки и ослабит позиции Пауэлла, отмечает WSJ.

На этом фоне растут ожидания, что американский ЦБ может снизить ставку раньше, чем ожидалось. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее уменьшения Федрезервом в июне оценивается рынком в 25% против 12,5% неделей ранее, по данным CME.

"Сообщения СМИ о возможности заблаговременного выбора следующего председателя ФРС способствуют росту "голубиных" ожиданий", - говорит аналитик ING Франческо Песоле.

Федрезерв удерживает ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря. Трамп между тем считает, что ее уровень должен быть по крайней мере на 2-3 процентных пункта ниже. Он постоянно подвергает критике осторожную позицию Пауэлла, который настаивает, что регулятор не намерен менять ДКП, пока последствия торговой политики Вашингтона для инфляции не станут более очевидными.

Пара евро/доллар по данным на 15:15 по Москве в четверг торгуется на уровне $1,1700 по сравнению с $1,1661 на закрытие предыдущей сессии.

Курс фунта к доллару составляет $1,3704 против $1,3665 по итогам торгов в среду. Ранее в ходе сессии он поднимался до $1,3765 - максимума с октября 2021 года.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил в четверг, что укрепление фунта к доллару скорее отражает изменение ожиданий инвесторов в отношении перспектив экономики США, а не прогнозы для динамики процентных ставок.

Стоимость американской валюты в паре с иеной опустилась до 144,37 иены с 145,26 иены накануне. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1673 юаня по сравнению с 7,1718 юаня на закрытие предыдущей сессии.