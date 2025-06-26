США не предоставили Европе четких разведданных о состоянии ядерной программы Ирана после ударов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - США не поделились с Европой точной информацией о том, в каком состоянии находится иранская ядерная программа после американских ударов, сообщает в четверг Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Три официальных лица, осведомленных о дискуссиях, заявили, что США не передали союзникам в ЕС исчерпывающих сведений об оставшихся возможностях Ирана в ядерной сфере и пока не делятся ясными планами по поводу своих будущих отношений с Тегераном", - информирует издание.

Собеседники FT отметили, что в итоге ЕС "поставил на паузу" политику в отношении Ирана, ожидая от США новых инициатив для решения кризиса вокруг иранской ядерной программы. При этом консультации между президентом США Дональдом Трампом и руководством ЕС на этой недели не привели к конкретным результатам.

Один из источников также назвал "эксцентричными" заявления Трампа в среду, что на следующей неделе Вашингтон и Тегеран могут провести переговоры, а соглашения может и не понадобится. "Пока что мы ничего не делаем", - сказал источник.

Другой собеседник повторил, что Германия, Франция и Великобритания ждут дальнейших действий США, которые, сами "по-видимому, ожидают действий Израиля".

В ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане в Иране. Президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении объектов. Иран в понедельник запустил в ответ ракеты по американской военной базе "Аль-Удейд" в Катаре.

В ночь на вторник по московскому времени Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Позже перемирие подтвердили в Израиле и Иране. США также заверили, что больше не планируют ударов по иранским объектам.