ForteBank договорился о покупке 100% акций Home Credit Bank

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - АО "ForteBank" объявил о достижении договоренности по приобретению 100% акций АО "Home Credit Bank", говорится в сообщении пресс-службы ForteBank.

"АО "ForteBank" сообщает о достижении принципиальной договоренности с акционерами АО "Home Credit Bank" (Казахстан) о приобретении 100% акций банка АО "Home Credit Bank" (Казахстан)", - говорится в сообщении, опубликованном на Казахстанской фондовой бирже в пятницу.

Завершение сделки ожидается после получения разрешений регулирующих органов, включая согласования со стороны Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

"Клиенты АО "ForteBank" и АО "Home Credit Bank" будут обслуживаться на прежних условиях - все действующие договоры сохраняют силу, а обязательства банков будут исполняться в полном объёме", - отмечается в пресс-релизе.