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В Киргизии 180 человек эвакуировали из-за прорыва горного озера

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Иссык-Атинском районе Чуйской области Киргизии произошел прорыв горного озера Такыр-Тор. Эвакуированы 180 человек, среди них - местные жители и постояльцы дома престарелых, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС страны.

По данным ведомства, эвакуационные мероприятия проводятся в селах Алмалуу, Горная Серафимовка и Нижняя Серафимовка. Ведутся работы по уточнению состояния озера с использованием беспилотника. На месте организован контрольный пункт, бригада работает круглосуточно в усиленном режиме, контролируя ход работ. Задействована также спецтехника и обеспечена готовность к действиям.

По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба не зафиксировано.

Киргизия
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