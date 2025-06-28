Режим ЧС введен в районе прорыва горного озера Такыр-Тор в Киргизии

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в районе прорыва горного озера Такыр-Тор в Чуйской области Киргизии, сообщает в субботу пресс-служба МЧС страны.

Для предотвращения возможных последствий на месте работают 16 сотрудников районных электрических сетей, которые укрепляют основания опор линий электропередачи. Автомобильная дорога между селами Алмалуу и Горная Серафимовка временно перекрыта. На месте организованы специальные контрольные посты.

После того, как поток воды остановится и угроза будет устранена, начнутся очистительные работы.

Накануне в результате прорыва озера Такыр-Тор поток воды прошёл через сёла Алмалуу, Горная Серафимовка и Нижняя Серафимовка. В Алмалуу вода смыла мост. Угроза затопления нависла над трассой Бишкек-Кой-Таш-Ысык-Ата, дачными участками, мостами. Эвакуированы 950 человек.

