Всемирный банк отметил быстрый рост крайней бедности в конфликтующих странах

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Конфликты и нестабильность наносят разрушительный ущерб подверженным им странам (FCS), ускоряя темпы роста крайней бедности сильнее, чем где-либо еще, усугубляя голод и отдаляя достижение ключевых целей в области развития, сообщается в обзоре Всемирного банка.

С 2020 года ВВП на душу населения 39 затронутых конфликтами и нестабильностью стран снижался в среднем на 1,8%, в то время как в других развивающихся странах он рос на 2,9%. Численность живущих менее чем на $3 в день достигла в странах FCS в этом году 421 млн человек - это больше, чем во всех остальных государствах вместе взятых. По прогнозам, к 2030 году этот показатель вырастет до 435 млн человек, что составит почти 60% беднейшего населения планеты.

"Более 70% людей, страдающих от конфликтов и нестабильности, - это жители Африки, - отмечает главный экономист группы ВБ Индермит Гилл. - Если не принять меры, эта ситуация приобретет хронический характер. Половина стран, которые сегодня сталкиваются с конфликтами или нестабильностью, находятся в таких условиях уже 15 лет или более. Бедствия такого масштаба неизбежно заражают других".

В 21 стране из 39 относимых в настоящее время к FCS конфликты находятся в активной фазе, что затрудняет цели по искоренению бедности.

В целом в развивающихся странах уровень крайней бедности снизился до однозначных цифр и составляет всего 6%. Однако в FCS этот показатель составляет почти 40%. Уровень ВВП на душу населения в этих странах, в настоящее время равный примерно $1500 в год, практически не изменился с 2010 года, в то время как в других развивающихся странах ВВП на душу населения вырос более чем вдвое и составляет в среднем $6900. Средняя продолжительность жизни в FCS составляет 64 года, что на семь лет меньше, чем в других развивающихся странах.

Кроме того, в отличие от других развивающихся стран, государства FCS в целом не в состоянии обеспечить темпы создания рабочих мест, соответствующие темпам роста населения. В 2022 году (последние доступные данные) в них проживало более 270 млн человек трудоспособного возраста, но лишь половина из них была трудоустроена.

"В течение последних 15 лет нормой для стран FCS была стагнация экономики, а не ее рост, - заявил заместитель главного экономиста группы ВБ М.Айхан Косе. - Мировое сообщество должно уделять больше внимания положению этих государств. Стимулирование экономического роста и развития в этих странах - непростая, но осуществимая задача".

Как свидетельствуют результаты анализа, несмотря на существующие проблемы, эти страны обладают рядом потенциальных преимуществ, которые могут способствовать возобновлению экономического роста при осуществлении надлежащей политики. Доходы от природных ресурсов - полезных ископаемых, лесов, нефти, газа и угля - в среднем составляют более 13% их ВВП. Это в три раза больше, чем в других развивающихся странах. Некоторые страны (например, Демократическая Республика Конго, Зимбабве и Мозамбик) богаты полезными ископаемыми, применяемыми для внедрения технологий возобновляемой энергетики, таких как электромобили, ветряные турбины и солнечные батареи.

Долгосрочным преимуществом является наличие молодого, растущего населения. В большинстве развитых и развивающихся стран численность населения трудоспособного возраста уже начала стабилизироваться или сокращаться. В FCS складывается иная ситуация. Как ожидается, там численность населения трудоспособного возраста будет стабильно расти в течение большей части этого периода, и к 2055 году в трудоспособном возрасте будут находиться почти две трети населения этих стран. Этот показатель окажется выше, чем где-либо еще в мире.

Однако, как указано в докладе ВБ, получение "демографических дивидендов" будет зависеть от увеличения инвестиций в образование, здравоохранение, инфраструктуру и создание динамичного частного сектора, способного повышать число и эффективность создаваемых рабочих мест.