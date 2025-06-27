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Германский регулятор попросил Apple и Google изучить вопрос блокировки DeepSeek

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Комиссар Берлина по вопросам защиты данных Майке Камп попросила Apple Inc. и Google (входит в Alphabet Inc.) рассмотреть возможность блокировки приложения китайской DeepSeek, пишет CNBC со ссылкой на заявление регулятора.

По словам Камп, передача ИИ-стартапом данных германских пользователей в Китай незаконна.

Комиссар проинформировала Apple и Google о возможных нарушениях со стороны DeepSeek и рассчитывает, что американские компании проведут "своевременный анализ" вопроса о блокировке DeepSeek в их магазинах приложений.

"DeepSeek не смогла убедительно продемонстрировать, (...) что данные германских пользователей защищены в Китае на уровне, эквивалентном уровню их защиты в Европейском союзе, - отметила Камп. - Китайские власти имеют широкие права доступа к персональным данным в сфере влияния китайских компаний".

Европейское законодательство запрещает компаниям передавать данные за пределы Евросоюза в отсутствие определенных мер защиты в странах назначения.

"Вполне возможно, что этот инцидент может привести к запрету на всей территории ЕС, потому что Германия придерживается тех же правил, что и остальной Евросоюз, а также Великобритания", - приводит телеканал слова юриста Cripps Мэтта Холмана.

По его словам, для такого запрета необходимо, чтобы регуляторы ЕС пришли к консенсусу по вопросу целесообразности такого шага. Если Apple и Google удалят DeepSeek из магазинов приложений, это будет фактически означать такой запрет, говорит юрист.

Китайская компания получила широкую известность в начале года после выхода ее ИИ-модели R1. Будучи сопоставимой с разработками OpenAI, эта модель требует гораздо меньше затрат на обучение, что вызвало сильные изменения котировок на мировых рынках акций, обвалив стоимость американской Nvidia за одну сессию почти на $600 млрд.

Приложение чат-бота DeepSeek скачали миллионы раз.

Германия Apple Google DeepSeek
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