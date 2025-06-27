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Республика Перу выдала России ливанского наркоторговца

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ сообщает о выдаче из Перу гражданина Ливана Джозефа Адчити, обвиняемого в России в контрабанде и попытке сбыта особо крупных партий кокаина.

"По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Перу экстрадируют Джозефа Адчити для привлечения к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере), пп. "а", "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (пересылка наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (покушение на контрабанду наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере)", - сообщает надзорное ведомство.

По его данным, Адчити "совершил контрабанду и пересылку наркотических средств, а также покушение на контрабанду и незаконный сбыт в общей сложности более 89 кг кокаина". Наркотики доставлялись в Санкт-Петербург в тайниках в контейнере с грузом бананов, на трансатлантических судах, курсирующих между Эквадором и РФ.

"Далее запрещенное вещество размещалось в тайниках, оборудованных в грузовых автомашинах, для последующей транспортировки через границу России и Грузии на территорию Турции. В 2015 году преступная деятельность группы пресечена, ее активные участники задержаны и привлечены к уголовной ответственности", - сообщает Генпрокуратура.

В ведомстве добавили, что Адчити, "осведомленному о задержании подельников, удалось скрыться и выехать за границу".

По поручению Генпрокуратуры, в августе 2017 года фигурант был объявлен в международный розыск.

"Запрос о выдаче направлен в январе этого года в связи с задержанием Адчити на территории Республики Перу. Благодаря чётким и слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Перу в кратчайший срок удалось добиться положительного решения об экстрадиции", - сообщает ведомство.

Там отметили, что из-за отсутствия прямого авиасообщения между РФ и Перу "в короткий срок организован перевод материалов на испанский и турецкий языки, достигнуты соглашения с компетентными органами Республики Панама и Турецкой Республики о транзите обвиняемого".

В сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России обвиняемый будет доставлен в Москву.

Перу Ливан Генпрокуратура РФ
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