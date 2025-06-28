Ракета компании Rocket Lab вывела на орбиту телекоммуникационный спутник

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Американская ракета Electron в субботу успешно вывела на орбиту космический аппарат для конфиденциального коммерческого заказчика, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

По данным специализированного издания Space Launch Now, на круговую земную орбиту высотой 650 км выведен спутник связи EchoStar Lyra Block 1 S-band IoT.

Аппарат компании EchoStar предназначен для проведения исследований по созданию глобальной неназемной сети 5G в S-диапазоне.

Запуск двухступенчатой ракеты Electron с разгонным блоком Kick Stage Curie в рамках миссии под названием Symphony In The Stars был осуществлен со стартового комплекса LC-1, расположенного на полуострове Махия в Новой Зеландии в 19:08 по местному времени (в 10:08 по Москве). Примерно через час аппарат был выведен на заданную орбиту.

До конца года планируется запуск еще одного аналогичного спутника.