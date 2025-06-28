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На юге Китая из-за сильных дождей сохраняется угроза наводнений

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Власти уезда Жунцзян (провинция Гуйчжоу КНР) в субботу предписали эвакуировать ряд его районов из-за угрозы наводнений, вызванных возобновившимися проливными дождями, передает South China Morning Post.

На местной гидрологический станции сообщили, что днем уровень в водоемах может на два метра превысить безопасную отметку. Власти призвали население перебираться в более высокие места.

В уезде Жунцзян проживают 385 тыс. человек.

SCMP отмечает, что ранее из-за затоплений в этом уезде погибли не менее шести человек. Наводнения начались в минувший вторник, прибывающая вода затопила низменности, нанесла ущерб инфраструктуре, дорожной сети и линиям связи. Во вторник пиковый уровень воды на 5,21 м превысил лимит безопасной работы инженерной системы по защите от наводнений.

В пятницу администрация Жунцзяна сообщала, что вновь появилась возможность добраться до всех районов уезда, связь восстановлена для 90% городской застройки. Однако в субботу вновь начались дожди.

SCMP отмечает, что от ливней пострадали и другие места юга КНР, в том числе в Гуанси-Чжуанском автономном районе, в провинциях Гуандун и Юньнань. По данным министерства водного хозяйства КНР, затяжные ливневые дожди затронули зону реки Сицзян - западного притока Чжуцзян (Жемчужной реки), опасный подъем уровня вод наблюдается в 55 реках.

Гуандун Гуйчжоу Китай КНР
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