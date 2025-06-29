Два пешехода погибли в результате ДТП в Нижегородской области

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Два человека погибли, трое пострадали в результате столкновения автомобилей и наезда на пешеходов в Нижнем Новгороде, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

"На улице Бекетова произошло столкновение двух легковых автомобилей с наездом на пешеходов, стоящих на остановке общественного транспорта. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе один ребенок, из них два человека погибли", - говорится в сообщении.

Уточняется, что погибшие были пешеходами, их личности устанавливаются.