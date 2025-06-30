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Иранские чиновники хотят получить разрешение Хаменеи для начала переговоров с США

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Высокопоставленные иранские чиновники ждут решения верховного лидера аятоллы Али Хаменеи для начала переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, иранцы выразили заинтересованность в проведении переговоров с США, несмотря на публичные заявления об обратном, но окончательное решение остается исключительно за Хаменеи.

Источник отмечает, что неясно, вызван ли отказ верховного лидера Ирана дать добро на проведение такого диалога его позицией или это связано с трудностями в общении с ним.

Ряд СМИ сообщал, что Хаменеи находится в секретном месте, в подземном бункере, что затрудняет доступ к нему официальных лиц.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Тегеран не договаривался с Вашингтоном о возобновлении переговоров по ядерной программе.

"Никакого соглашения или договоренности о возобновлении переговоров достигнуто не было. Не было дано никаких обещаний и никаких обсуждений по этому вопросу не проводилось", - сказал Аракчи в интервью телеканалу IRINN.

Тем временем телеканал NBC сообщил в субботу, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф должен в ближайшие дни провести переговоры с представителями Ирана по вопросам возможного соглашения по иранской ядерной программе.

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля против этой страны, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана. Впоследствии президент Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль. Перемирие соблюдается до сих пор.

Али Хаменеи Аббас Аракчи Иран Израиль США
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