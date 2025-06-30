ВВП Великобритании в I квартале вырос на 0,7%, максимально за год

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Экономика Великобритании в первом квартале 2025 года выросла на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - максимальными темпами за год. Об этом говорится в отчете Национального статистического управления (ONS), представившего окончательные данные.

Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Оценка роста британского ВВП в годовом выражении подтверждена на уровне 1,3%, как и ожидалось.

В четвертом квартале прошлого года экономика страны увеличилась на 0,1% в поквартальном и на 1,5% в годовом выражении.

В сфере услуг в январе-марте был зафиксирован рост на 0,7%, в производственной отрасли - на 1,3%. Потребительские расходы увеличились на 0,4%, капиталовложения бизнеса - на 3,9%. Государственные расходы сократились на 0,4%.

Экспорт повысился на 3,3%, импорт - на 2%.