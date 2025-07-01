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Более 1,2 млн беженцев вернулись в Афганистан с начала года

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - По данным Управления ООН по делам беженцев (УВКБ), за последние три с половиной месяца из Ирана в Афганистан вернулись 640 тыс. афганских беженцев, 360 тыс. из них были депортированы. В организации заявляют о трудностях оказания гумпомощи из-за значительного сокращения финансирования.

"Массовое возвращение в основном не носит добровольный характер - люди подчиняются требованию иранского правительства. В УВКБ ООН стараются помочь этим людям, однако на фоне резкого сокращения финансирования возможности ООН крайне ограничены", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ООН.

Представитель УВКБ ООН в Афганистане Арафат Джамаль заявил, что с начала текущего года более 1,2 млн афганцев были вынуждены вернуться на родину из Ирана и Пакистана.

"Каждый день, а порой и каждые несколько часов к афганской границе прибывают автобусы с беженцами. Люди изнурены долгой дорогой, нагружены скарбом, который успели нажить за годы иммиграции. Многие из них возвращаются в страну, которую почти не знают - они провели в Иране или Пакистане десятилетия", - сказал Джамаль.

По его словам, конфликт между Израилем и Ираном ускорил процесс перемещения людей, а масштабные сокращения финансирования серьезно осложнили оказание гуманитарной помощи. С момента 12-дневного столкновения поток людей в Афганистан резко увеличился - с примерно 5 тыс. пересечений границы в день до недавнего пика почти в 30 тыс.

Представитель УВКБ подчеркнул, что афганцы возвращаются в обедневшую страну, которая не готова обеспечить им нормальные условия жизни. Женщины и девочки, имевшие в Иране доступ к образованию и работе, попадают в условия "гендерной несправедливости".

Совместно с партнерами Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев оказывает срочную гуманитарную помощь прибывающим. Людям предоставляют еду, воду, убежище, а также защиту - доступ к юридической помощи и программам реинтеграции.

Однако сокращение финансирования нанесло "абсолютно сокрушительный удар по нашим программам", добавил представитель УВКБ. Объем денежной помощи был резко уменьшен - с 2 тыс. долларов на семью до всего лишь 156 долларов, что делает восстановление жизни значительно труднее.

Афганистан Иран ООН
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