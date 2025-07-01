Акции Европы преимущественно снизились в понедельник

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы снизились в понедельник на статданных и корпоративных новостях.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,42% - до 541,37 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,43%, германский DAX - 0,51%, французский CAC 40 - 0,33%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,13% и 0,16% соответственно.

Розничные продажи в Германии в мае упали на 1,6% относительно предыдущего месяца, сообщило в понедельник Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,5%, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в апреле снижение розничных продаж составило 0,6%, а не 1,1%, как сообщалось ранее.

Тем временем потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне увеличились на 2% в годовом выражении, согласно предварительным данным. Таким образом, инфляция в стране замедлилась по сравнению с 2,1% в мае и оказалась минимальной с сентября прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали ускорение инфляции в июне до 2,2%.

Экономика Великобритании в первом квартале 2025 года выросла на 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - максимальными темпами за год, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS), представившего окончательные данные. Данные совпали как с предварительной оценкой, так и с консенсус-прогнозом аналитиков. Оценка роста британского ВВП в годовом выражении подтверждена на уровне 1,3%, как и ожидалось.

Отрицательную динамику на торгах в понедельник показали акции германских автопроизводителей, включая Porsche AG (-1,8%), Daimler Truck (-0,7%), Mercedes-Benz Group (-1,6%), BMW AG (-1,8%) и Volkswagen AG (-1,9%). Котировки бумаг французской Renault упали на 2,4%.

Рыночная стоимость нефтяных гигантов понизилась вслед за ценами на нефть: BP plc - на 1,3%, Shell - на 1,5%, TotalEnergies - на 0,8%.

Акции швейцарского банка UBS подорожали на 0,3% после новостей о запуске программы их обратного выкупа на $2 млрд.

Капитализация германского онлайн-ритейлера Zalando выросла на 3,1% после того, как аналитики Jefferies дали акциям компании рекомендацию "покупать".

Наибольший рост среди компонентов Stoxx Europe 600 продемонстрировали акции германского дилера подержанных автомобилей Auto1 Group SE, подскочившие на 9,1%.

Лидером падения в сводном европейском индексе стали бумаги датского производителя ветряных турбин Vestas Wind Systems A/S, упавшие на 8% на опасениях сворачивания инициатив в сфере зеленой энергетики в США.

Во Франкфурте акции производителя ароматизаторов Symrise упали на 6,7%, химкомпании Bayer - на 5,3%, Deutsche Bank - на 3,2%. В Париже капитализация Stellantis снизилась на 3,5%, Schneider Electric - на 1,8%, тогда как котировки бумаг L'Oreal выросли на 2,2%.