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Кремль не заметил у Макрона готовности учитывать реалии "на земле" по вопросу Украины

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным не подавал сигналы о готовности учитывать реалии "на земле" при обсуждении украинского урегулирования, главы государств подробно обменялись мнениями о конфликте, заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нет, не подавал. Обменялись мнениями, но достаточно подробно", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам представителя Кремля, "это была хорошая возможность донести подробности друг до друга".

"Инициатива была французской стороны", - ответил он на соответствующий вопрос.

Песков напомнил, что Путин неоднократно говорил о своей готовности к диалогу. По словам Пескова, разговор президентов России и Франции длился более двух часов и был "весьма содержательным".

Отвечая на уточняющий вопрос, допускают ли в Кремле возможность личной встречи Путина с Макроном, Песков сказал: "Об этом сейчас разговор не шел, пока телефонного формата вполне достаточно для того, чтобы обмениваться позициями".

Пескова также спросили, поступали ли запросы на переговоры с Путиным от других европейских лидеров, в том числе от Германии и Великобритании. "От Германии, Британии запросов не было", - сказал он.

Дмитрий Песков Эммануэль Макрон Украина Германия Франция Владимир Путин
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