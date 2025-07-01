Поиск

Продажи General Motors и Ford в США во II квартале выросли

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей General Motors Co. (GM) в США во втором квартале увеличились, однако темпы роста замедлились по сравнению с весной, когда американцы спешили купить автомобили перед вступлением в силу новых пошлин на импорт.

Как говорится в сообщении GM, реализация автомобилей компании в апреле-июне повысилась на 7% до 746,59 тыс. единиц. В первом квартале показатель вырос на 17%.

Продажи автомобилей GM в первом полугодии увеличились на 11,6% до 1,44 млн единиц. Рост всего американского авторынка на январь-июнь прогнозируется в 4%.

Реализация электромобилей компании во втором квартале выросла более чем в два раза, отмечается в сообщении.

Ford Motor Co. увеличил продажи в апреле-июне на 14,2% до 612,1 тыс. единиц. Уверенный подъем продаж связан, в частности, с программой скидок, реализуемой автопроизводителем для стимулирования спроса. В первом квартале реализация автомобилей Ford уменьшилась на 1,3%.

Продажи Ford в первом полугодии увеличились на 6,6% до 1,11 млн автомобилей, говорится в сообщении автопроизводителя.

Реализация электромобилей с учетом гибридов и подключаемых гибридов выросла на 6,6% до рекордных 82,886 тыс. единиц.

Продажи южнокорейских Hyundai Motor Co. и Kia Corp. в США во втором квартале повысились на 10% и 5% соответственно, японской Toyota Motor - на 7,2%. Реализация автомобилей Nissan Motor снизилась на 6,5%.


General Motors GM Ford Motor Ford
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сенат США одобрил "большой, красивый" законопроект Трампа о расходах и налогах

Путин и Макрон провели первый телефонный разговор с сентября 2022 года

Путин и Макрон провели первый телефонный разговор с сентября 2022 года

Трамп осмотрел центр содержания иммигрантов "Аллигатор Алькатрас" во Флориде

Трамп осмотрел центр содержания иммигрантов "Аллигатор Алькатрас" во Флориде

Пауэлл подтвердил планы ФРС сохранять выжидательную позицию

Пауэлл подтвердил планы ФРС сохранять выжидательную позицию

Послу Азербайджана в Москве заявлен протест в связи с недружественными действиями Баку

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Ущерб 15 крупных туроператоров из-за конфликта Ирана и Израиля оценен в 300 млн рублей

Ущерб 15 крупных туроператоров из-за конфликта Ирана и Израиля оценен в 300 млн рублей

В Азербайджане возбудили уголовное дело о событиях в Екатеринбурге

Песков выразил надежду на освобождение журналистов в результате контактов с Баку

Песков выразил надежду на освобождение журналистов в результате контактов с Баку

Аэропорт Сиднея отменил два десятка рейсов из-за ливней и ветра

Аэропорт Сиднея отменил два десятка рейсов из-за ливней и ветра
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана407 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2295 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6644 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе430 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });