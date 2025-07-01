Продажи General Motors и Ford в США во II квартале выросли

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей General Motors Co. (GM) в США во втором квартале увеличились, однако темпы роста замедлились по сравнению с весной, когда американцы спешили купить автомобили перед вступлением в силу новых пошлин на импорт.

Как говорится в сообщении GM, реализация автомобилей компании в апреле-июне повысилась на 7% до 746,59 тыс. единиц. В первом квартале показатель вырос на 17%.

Продажи автомобилей GM в первом полугодии увеличились на 11,6% до 1,44 млн единиц. Рост всего американского авторынка на январь-июнь прогнозируется в 4%.

Реализация электромобилей компании во втором квартале выросла более чем в два раза, отмечается в сообщении.

Ford Motor Co. увеличил продажи в апреле-июне на 14,2% до 612,1 тыс. единиц. Уверенный подъем продаж связан, в частности, с программой скидок, реализуемой автопроизводителем для стимулирования спроса. В первом квартале реализация автомобилей Ford уменьшилась на 1,3%.

Продажи Ford в первом полугодии увеличились на 6,6% до 1,11 млн автомобилей, говорится в сообщении автопроизводителя.

Реализация электромобилей с учетом гибридов и подключаемых гибридов выросла на 6,6% до рекордных 82,886 тыс. единиц.

Продажи южнокорейских Hyundai Motor Co. и Kia Corp. в США во втором квартале повысились на 10% и 5% соответственно, японской Toyota Motor - на 7,2%. Реализация автомобилей Nissan Motor снизилась на 6,5%.



