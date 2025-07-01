Рубио подтвердил, что с 1 июля USAID закрывает все программы за рубежом

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что с 1 июля 2025 года Агентство США по международному развитию (USAID), как и планировалось, официально прекращает все программы иностранной помощи.

"С 1 июля USAID официально прекратит реализацию иностранной помощи", - говорится в его заявлении, опубликованном во вторник.

Отмечается, что все программы по оказанию помощи, которые не противоречат нынешней политике властей США, отныне будут реализовываться напрямую Госдепом, а не USAID.

В марте США приняли решение сократить 83% программ USAID из-за избыточных расходов, не соответствующих национальным интересам.

Ранее в этом году чиновников USAID отправили в административный отпуск из-за их отказа предоставить сотрудникам департамента эффективности государственного управления (DOGE) доступ к конфиденциальным данным. Илон Маск, возглавлявший на тот момент DOGE, сказал, что агентство должно прекратить работу. По словам Маска, президент США Дональд Трамп согласился с ним.