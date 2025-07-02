Цена нефти Brent подросла до $67,19 за баррель

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны в среду после небольшого подъема по итогам предыдущей сессии.

Трейдеры продолжают следить за новостями с Ближнего Востока, в частности, за сообщениями, касающимися ядерной программы Ирана.

Рынок ждет очередной встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится на ближайших выходных. По сообщениям западных СМИ, восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца.

"Ожидаемое очередное наращивание поставок нефти странами ОПЕК+, вероятно, уже учтено в ценах и вряд ли снова застанет инвесторов врасплох", - отмечает аналитик Philip Nova Приянка Сачдева, слова которой приводит The Wall Street Journal.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 по Москве составляет $67,19 за баррель, что на $0,08 (0,12%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подросли в цене на $0,37 (0,55%) до $67,11 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,05 (0,08%) до $65,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,34 (0,52%) до $65,45 за баррель.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный отчет Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, который будет обнародован в 17:30 по Москве.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе на 680 тыс. баррелей.