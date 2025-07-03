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Axios сообщил о возможном проведении в Норвегии переговоров США и Ирана по атому

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи могут встретиться в Осло на следующей неделе для возобновления переговоров по иранской ядерной программе, сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Пока дата встречи еще не выбрана, и ни одна из сторон публично не подтверждала намерение участвовать в переговорах.

По данным Axios, Уиткофф и Аракчи поддерживали прямой контакт на протяжении недавнего вооруженного конфликта между Израилем и Ираном, а также после его завершения.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Очередная встреча для обсуждения ядерной программы была отменена после того, как Израиль начал наносить удары по Ирану в июне.

США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе - 22 июня. Этому предшествовали военные действия Израиля, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана.

Иранские власти много лет заверяют, что их ядерная программа преследует исключительно мирные цели.

Израиль Аббас Аракчи Иран США Осло Норвегия Стив Уиткофф
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