Axios сообщил о возможном проведении в Норвегии переговоров США и Ирана по атому

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи могут встретиться в Осло на следующей неделе для возобновления переговоров по иранской ядерной программе, сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Пока дата встречи еще не выбрана, и ни одна из сторон публично не подтверждала намерение участвовать в переговорах.

По данным Axios, Уиткофф и Аракчи поддерживали прямой контакт на протяжении недавнего вооруженного конфликта между Израилем и Ираном, а также после его завершения.

С 12 апреля состоялись пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США, посредником в которых выступал Оман. Очередная встреча для обсуждения ядерной программы была отменена после того, как Израиль начал наносить удары по Ирану в июне.

США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе - 22 июня. Этому предшествовали военные действия Израиля, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана.

Иранские власти много лет заверяют, что их ядерная программа преследует исключительно мирные цели.