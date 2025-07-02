Зеленский лишил митрополита Онуфрия украинского гражданства

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении украинского гражданства предстоятеля Украинской православной церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) митрополита Онуфрия (Ореста Березовского), цитируют украинские СМИ сообщение СБУ в соцсетях.

"По материалам СБУ было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского, который больше известен как деятель УПЦ (МП) Онуфрий. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.

В декабре 2018 года на Объединительном соборе в Киеве была правозглашена Православная церковь Украины - автокефальная поместная православная церковь на территории Украины. Статус автокефальной церкви получила в январе 2019 года от Константинопольского патриархата, который предоставил ей соответствующий томос и включил в свой диптих. Создание и статус церкви вызвали конфликт между Константинопольским и Московским патриархатами (к последнему относится Украинская православная церковь (УПЦ (МП)).