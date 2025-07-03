Нефть Brent подешевела до $68,56 за баррель после роста накануне

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в четверг после самого активного за две недели роста днем ранее.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 по Москве опускается на $0,55 (0,8%) до $68,56 за баррель. В среду эти контракты подорожали на $2 (3%) до $69,11 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,52 (0,77%) до $66,93 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $2 (3,1%) до $67,45 за баррель.

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Документ, в частности, предполагает запрет на въезд в Иран инспекторов МАГАТЭ "до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере".

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, комментируя решение Тегерана, призвал Германию, Францию и Великобританию восстановить санкции против Ирана.

Положительным фактором для нефти в среду также стала новость о заключении торгового соглашения между США и Вьетнамом, по которому пошлина на импорт вьетнамских товаров в Штаты составит 20%, а тариф на ввоз американской продукции во Вьетнам будет равен нулю.

Между тем участники нефтяного рынка ждут очередной встречи ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. Восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца, сообщают западные СМИ.

"Торговый оптимизм оказал поддержку ценам на нефть, однако это краткосрочное явление, - сказал Уоррен Паттерсон из ING Groep. - На этих выходных ОПЕК+ установит уровень добычи на август, и рынок опасается брать на себя слишком много рисков в преддверии длинных выходных в США".

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,845 млн баррелей, стало известно накануне из еженедельного доклада министерства энергетики. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина выросли на 4,188 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,71 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, упали на 1,493 млн баррелей после уменьшения на 464 тыс. баррелей неделей ранее.