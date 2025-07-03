Поиск

Нефть Brent подешевела до $68,56 за баррель после роста накануне

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в четверг после самого активного за две недели роста днем ранее.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 по Москве опускается на $0,55 (0,8%) до $68,56 за баррель. В среду эти контракты подорожали на $2 (3%) до $69,11 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,52 (0,77%) до $66,93 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $2 (3,1%) до $67,45 за баррель.

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Документ, в частности, предполагает запрет на въезд в Иран инспекторов МАГАТЭ "до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере".

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, комментируя решение Тегерана, призвал Германию, Францию и Великобританию восстановить санкции против Ирана.

Положительным фактором для нефти в среду также стала новость о заключении торгового соглашения между США и Вьетнамом, по которому пошлина на импорт вьетнамских товаров в Штаты составит 20%, а тариф на ввоз американской продукции во Вьетнам будет равен нулю.

Между тем участники нефтяного рынка ждут очередной встречи ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. Восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца, сообщают западные СМИ.

"Торговый оптимизм оказал поддержку ценам на нефть, однако это краткосрочное явление, - сказал Уоррен Паттерсон из ING Groep. - На этих выходных ОПЕК+ установит уровень добычи на август, и рынок опасается брать на себя слишком много рисков в преддверии длинных выходных в США".

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,845 млн баррелей, стало известно накануне из еженедельного доклада министерства энергетики. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина выросли на 4,188 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,71 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, упали на 1,493 млн баррелей после уменьшения на 464 тыс. баррелей неделей ранее.

Brent нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 3 июля

Фондовые индексы США преимущественно выросли в среду

Фондовые индексы США преимущественно выросли в среду

Киев попросит США разрешить Европе покупать американское оружие для Украины

Паром затонул у острова Бали, десятки человек числятся пропавшими без вести

Новое предложение США Газе предусматривает освобождение заложников в течение 60 дней

Новое предложение США Газе предусматривает освобождение заложников в течение 60 дней

Госдеп напомнил, что военная помощь Украине ограничена только частично

Госдеп напомнил, что военная помощь Украине ограничена только частично

Что произошло за день: среда, 2 июля

Армения временно запретила импорт эскимо "Коровка из Кореновки"

Армения временно запретила импорт эскимо "Коровка из Кореновки"

Трамп объявил о заключении торговой сделки с Вьетнамом

Трамп объявил о заключении торговой сделки с Вьетнамом

Посольство России в Азербайджане сообщило о жалобах россиян на применение к ним силы

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6650 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России85 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });