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Brent остается в минусе и торгуется у $68,84 за баррель

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в минусе днем в четверг, но отступили от внутридневных минимумов.

К 14:14 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,27 (0,39%), до $68,84 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,16 (0,24%), до $67,29 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $68,32 за баррель, на WTI - до $66,65 за баррель.

Фьючерсы на оба сорта подорожали накануне на новостях о том, что Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ и опасений относительно того, что разногласия по поводу иранской ядерной программы могут вновь перерасти в вооруженный конфликт.

Негативное влияние на рынок оказывает неопределенность ситуации с пошлинами. Отсрочка введения взаимных тарифов, объявленных президентом США Дональдом Трампом в апреле этого года, истекает 9 июля, однако Штаты пока не достигли соглашений с рядом крупных торговых партнеров, включая Евросоюз и Японию.

Участники нефтяного рынка также ждут встречи ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. Восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тысяч баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца, сообщают западные СМИ.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно увеличились на 3,845 млн баррелей. Эксперты прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина выросли на 4,188 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,71 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, упали на 1,493 млн баррелей.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в июне увеличилось на 24 относительно предыдущего месяца, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в мире работало 1600 установок против 1576 в мае. При этом июньский уровень на 107 ниже показателя за аналогичный месяц 2024 года.

В четверг трейдеры будут изучать данные о состоянии рынка труда США за июнь, которые могут повлиять на ожидания, связанные с масштабами и темпами смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Снижение ставок обычно стимулирует экономическую активность, что, в свою очередь, способствует повышению спроса на энергоносители. Министерство труда США опубликует отчет в 15:30 по Москве.

Baker Hughes Brent WTI ОПЕК США
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