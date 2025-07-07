США сохраняют контакт с Ираном и надеются договориться по атому

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - США надеются достичь договоренности по иранскому атомному проекту и сохраняют контакт с Тегераном, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Прямые и опосредованные контакты с Ираном по этому соглашению сохраняются", - сказала она.

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля против этой страны, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль. Перемирие соблюдается до сих пор.