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В Иране заявили о сильном повреждении объекта в Фордо в результате ударов США

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Удары США нанесли серьезный ущерб иранским ядерным объектам, пока проводится оценка повреждений, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Что именно произошло с Фордо, никто точно не знает. Тем не менее, на данный момент нам известно, что объекты получили серьезные повреждения", - заявил Аракчи в интервью американскому телеканалу CBS News, отвечая на вопрос о состоянии иранского завода по обогащению урана.

Он отметил, что Организация атомной энергии Ирана пока еще анализирует и оценивает последствия ударов, в будущем предоставит правительству отчет.

Отвечая на вопрос, намерен ли Иран возобновлять обогащение урана на поврежденном объекте, иранский министр сказал: "Мы должны дождаться отчета, прежде чем решать, будет ли возможно перезапустить объект".

Он также прокомментировал оценки экспертов, в соответствии с которыми Иран сможет возобновить программу по обогащению урана в течение нескольких месяцев. "Такие оценки основываются на технологических возможностях Ирана (...) Технологии и научные знания не могут быть уничтожены в результате бомбардировок", - подчеркнул Аракчи.

При этом глава МИД Ирана заверил, что ядерная программа страны будет носить исключительно мирный характер, в чем руководство республики "продолжит убеждать мировое сообщество".

22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля против этой страны, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана. Впоследствии президент Дональд Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль. Перемирие соблюдается до сих пор.

Фордо - завод по обогащению топлива, расположен недалеко от города Кум (150 км к югу от Тегерана). Он построен в гористой местности и находится под землей на глубине примерно 80-100 м. Объект был засекречен, о нём стало известно в 2009 году.

Хроника 13 июня – 02 июля 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Аббас Аракчи Дональд Трамп Израиль Иран США
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