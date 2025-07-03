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Скончался американский актер Майкл Мэдсен

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Американский актер Майкл Мэдсен, известный по фильмам режиссера Квентина Тарантино, скончался в возрасте 67 лет, сообщает в четверг телеканал NBC News.

Менеджер актера Рон Смит сообщил, что Мэдсен умер от остановки сердца.

Мэдсен прославился среди прочего благодаря ролям в картинах Тарантино "Бешеные псы" (1992 г.), "Убить Билла. Фильм 2" (2004 г.), "Омерзительная восьмерка" (2015 г.), "Однажды в Голливуде" (2019 г.).

Он также запомнился зрителям по фильмам The Doors об одноименной музыкальной группе, "Тельма и Луиза" и "Донни Браско".

Кроме того, актер снялся в ряде российских кинокартин: "Сматывай удочки", "Мужской сезон: Бархатная революция", "Путь", "Скорый "Москва - Россия" и других.

За 40 лет актерской карьеры Мэдсен снялся в более 170 фильмах. Актер также увлекался поэзией и фотографией.

США Майкл Мэдсен смерть
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