В пригороде Рима произошли пожар и взрывы на АЗС

Пострадал 21 человек

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В пригороде Рима Пренестино утром на автозаправке произошло два взрыва и случился пожар, передает ANSA. Пострадал 21 человек, в том числе восемь полицейских и один пожарный, сотрудники АЗС и автомобилисты.

Комиссар полиции Роберто Масуччи предварительной причиной пожара назвал несчастный случай при разгрузке сжиженного газа.

Взрывов было да, второй был более мощный. Ближайшие к АЗС здания получили серьезные повреждения, обломки заправки далеко разлетелись, крышу взрывом отнесло на 300 метров, сообщает Corriere della Sera. В окрестностях заправки проводят эвакуацию, жителей других домов призывают не открывать окна из-за задымления. Ближайшая станция метро временно закрывалась по распоряжению полиции.

На место происшествия прибыл мэр Рима Роберто Гуальтьери и поблагодарил полицию и пожарных за быструю реакцию.