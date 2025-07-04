Массовое отключение электричества произошло в Чехии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Сбой в энергоснабжении зафиксирован в Праге и некоторых других городах Чехии, сообщает в пятницу Чешское радио.

По его данным, инцидент затронул ряд районов чешской столицы, включая центр, где закрылись многие магазины. Остановлено движение на трех линиях пражского метро и поездов между Прагой и соседними городами. Парализована городская трамвайная сеть как в Праге, так и в городе Либерец, расположенном почти в сотне километров к северу от столицы.

Кроме того, сообщается о многочисленных звонках в службу спасения о задымлении от дизельных генераторов, а также от людей, застрявших в лифтах.

В энергетической компании Prague Energy сообщили, что причиной произошедшего стал сбой на подстанции в городе Ходов на границе с Германией.