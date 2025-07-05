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Жапаров отметил, что Киргизия нуждается в русском языке

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью киргизскому агентству "Кабар" заявил, что республика нуждается в русском языке.

Журналист агентства попросил Жапарова высказаться о предложении некоторых политиков изменить статус русского языка. Глава Киргизии назвал инициативу неправильной.

"Владимир Владимирович Путин выразил благодарность за нашу поддержку русского языка. На самом деле, не русский язык нуждается в нас, а мы нуждаемся в русском языке. Без него нам трудно будет выйти за пределы Кыргызстана. Возьмем соседей - Узбекистан, Таджикистан: без русского языка вы там не сможете общаться. В Европе, Америке, Китае также пользуются услугами русских переводчиков", - сказал он.

Вместе с тем, Жапаров отметил, что в республике следует развивать родной язык, но русский и английский тоже нужно знать.

"Конечно, в первую очередь мы должны развивать наш собственный язык. Но также необходимо знать русский и английский языки. Половина мира использует именно эти два языка. Молодые люди в республике уже говорят на 3-4 языках", - отметил президент.

По Конституции Киргизии, киргизский язык имеет статус государственного, русский язык наделен официальным статусом.

Киргизия Садыр Жапаров
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