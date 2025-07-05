Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Московские аэропорты Домодедово и Жуковский временно не обслуживают рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в субботу.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Домодедово (код ИКАО: UUDD); Жуковский (Раменское; UUBW)", - говорится в сообщении.

Аналогичные ограничения действуют в петербургском аэропорту Пулково.