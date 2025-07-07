Лавров и гендиректор ВТО подтвердили необходимость реформирования организации

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров "на полях" саммита БРИКС провел встречу с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалаой, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Была подтверждена необходимость безотлагательного реформирования ВТО на основе принципов инклюзивности, недискриминации, транспарентности и взаимного уважения", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Кроме того, "состоялся обмен мнениями по некоторым аспектам взаимодействия российской стороны с Секретариатом ВТО".