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Пекин ограничил госзакупки медоборудования из ЕС в ответ на аналогичный шаг Брюсселя

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Власти Китая ограничили государственные закупки медицинского оборудования из Евросоюза в ответ на аналогичные меры Брюсселя, принятые в прошлом месяце.

Министерство финансов КНР сообщило в воскресенье, что вводит запрет на приобретение государством европейского медоборудования стоимостью выше 45 млн юаней ($6,3 млн). Запрет также касается поставляемых из других стран медицинских устройств, в которых содержится более 50% произведенных в ЕС компонентов.

Ограничения вступили в силу в воскресенье. Они не относятся к продукции компаний, выпускающих свое оборудование в Китае, отметили в Минфине. Это позитивный момент для ряда крупных европейских компаний, включая Siemens Healthineers AG и Royal Philips NV, которые все больше локализуют производство. Тем не менее, акции Siemens Healthineers теряют в цене 1,6% в ходе торгов в понедельник, Philips - 0,7%.

Еврокомиссия 20 июня ввела запрет на участие китайских компаний в государственных тендерах на поставку медоборудования стоимостью выше 5 млн евро. Такое решение было принято в связи с тем, что, по мнению регулятора, европейские компании ограничиваются в доступе к китайскому рынку.

Встреча представителей ЕС и Китая для обсуждения торговых вопросов назначена на 24 июля в Пекине.

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